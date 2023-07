The Witcher, chi è il personaggio più forte della serie Netflix?

Quando si parla di magia, poteri e mondi fantasy è sempre divertente cercare di capire chi è il più forte fra tutti. E per la serie di The Witcher? Qual è il personaggio che spicca decisamente sugli altri in quanto a potenza? Proviamo a scoprirlo assieme.

Andiamo con ordine cercando di basarci su quello che abbiamo visto in The Witcher. E sappiate che potrebbero esserci spoiler qua e là, quindi siete avvertiti.

Mettiamo subito Vilgefortz. Mago potentissimo, e come abbiamo visto decisamente senza scrupoli, sa anche combattere all'arma bianca ed è un abile stratega e politico. Non si è ancora ben capito perché nello show a un certo punto perda contro Cahir, ma gli basterebbe poco per spazzarlo via. Ecco perché è sicuramente uno dei personaggi più forti di The Witcher.

Poi abbiamo Geralt di Rivia. Intanto è il Witcher più potente di tutti, ma soprattutto ha un potenziale sopito che forse nemmeno lui sa dove potrebbe portarlo. Riesce a districarsi benissimo in ogni situazione, sa sconfiggere valanghe di mostri pericolosissimi ed è uno degli spadaccini più forti di tutta la serie. E sicuramente potrà diventare ancora più potente. Anche se proprio Geralt potrebbe rischiare qualcosa nel finale di The Witcher 3.

Come non citare ovviamente Yennefer, anche lei con un potenziale enorme rispetto a quello che ha già fatto vedere. E ha disintegrato un esercito intero, mica poco. Tra l'altro è ancora giovanissima e la sua magia è pronta a superare quella di Tissaia ma anche di Vilgefortz. Basta poi aggiungere una capacità rara al gioco politico ed ecco che Yennefer è davvero uno dei personaggi più forti di The Witcher.

E che ne dite di Emhyr? Perché a volte il potere non è solo magico. Non l'abbiamo ancora visto tantissimo nello show ma è al comando di un esercito gigantesco, Imperatore di Nilfgaard e capace di incutere timore e rispetto nei confronti di chiunque. Un potere politico e militare enorme che sta già cambiando le sorti del mondo di The Witcher.

Ma la più forte di tutti, anche se non ancora a livello pratico, è Ciri. La giovane ha il potenziale più grosso e già adesso sta dimostrando un potere sopito davvero fuori scala. Nel suo sangue si cela la magia probabilmente più forte del mondo di The Witcher, e una volta controllati i suoi poteri non avrà davvero rivali.

E secondo voi sono questi i personaggi più forti di The Witcher? Diteci la vostra classifica nei commenti! E nel mentre scoprite anche come funziona la magia in The Witcher.