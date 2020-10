The Witcher: chi è il personaggio più potente della serie?

Una delle serie più attese nel prossimo anno è di sicuro la seconda stagione di The Witcher, che porterà di nuovo sullo schermo le avventure di Geralt di Rivia Yennefer di Vengerberg e della giovane Ciri. Tuttavia, pare che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di assistere alla seconda stagione di The Witcher.

In attesa di scoprire cosa vedremo con i nuovi episodi, vi abbiamo consigliato alcuni racconti della saga di Geralt di Rivia da recuperare prima di The Witcher 2 e, mentre abbiamo scoperto da alcune foto dal set che vedremo insieme Ciri e Yennefer in alcune scene nella seconda stagione, oggi cercheremo di fare il punto su un argomento piuttosto dibattuto dai fan, ovvero: chi è il personaggio più potente della serie?

Partiamo con un fatto: le probabilità che lo show, pur partendo da una storia simile rispetto agli scritti di Andrzej Sapkowski, decida di "emanciparsi" dal suo materiale originale sono molte, e abbiamo già assistito nel corso della prima stagione a liberi adattamenti di alcuni racconti tratti da Il guardiano degli innocenti e La spada del destino, ed è quindi possibile che, alla fine, i destini dei personaggi (come anche le loro capacità), siano differenti rispetto a quanto letto nei libri.

Fatta questa importante premessa, crediamo che i tre candidati principali a rivestire il ruolo di personaggio più potente dello show televisivo siano (con pochi dubbi) i tre protagonisti principali. Cerchiamo quindi di analizzarne lo sviluppo insieme.

Di certo, ancora non abbiamo visto tutte le capacità di Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), che è stata in grado di "liberare il caos" solo nelle battute conclusive della prima stagione, e ha dato prova dell'incredibile potere magico che risiede in lei: è stata in grado di evocare delle potenti fiamme che hanno spazzato via diversi soldati Nilfgaardiani. Chissà di cosa sarà capace nel futuro, anche se (in questa classifica), per noi occupa solamente il terzo posto, non per sfiducia, ma perché crediamo che, anche se decisamente potente, non sarà comunque all'altezza degli altri due personaggi che vogliamo citare.

Piuttosto a sorpresa, crediamo che Geralt di Rivia (Henry Cavill) occupi solamente la seconda posizione, anche se davvero ravvicinata rispetto alla prima, e quasi alla pari. Geralt è un combattente poderoso, ed è in grado di lottare contro ogni tipo di mostro, grazie alle doti di guerriero e ai rudimenti magici, sotto forma di Segni (di cui abbiamo ancora visto ben poco, se non nulla, nella serie). Geralt è di certo capace di ben altro, e attualmente è, senza dubbio, il guerriero più forte dello show. Ma...

Ma crediamo che il personaggio più potente, alla fine, si rivelerà essere Ciri (Freya Allan), in quanto dotata di un potenziale magico incredibile e senza pari e che crediamo possa venire sviluppato a livelli inaspettati dalla serie. Inoltre, le sue doti, dopo l'addestramento a Kaer Morhen, non verranno che migliorate. Se il destino di Ciri sarà quello del suo personaggio nei libri e nella serie videoludica di CD Projekt RED, è ancora presto per dirlo, ma crediamo che i suoi poteri sicuramente potranno eguagliarne la grandezza.

Mentre abbiamo raccolto alcune curiosità sull'interprete di Ciri Freya Allan, la palla passa a voi. Cosa ne pensate? Qual è a vostro avviso il personaggio più forte nella serie TV The Witcher? O chi lo diventerà?