The Witcher, Ciri sarà la nuova protagonista dopo l'addio di Henry Cavill?

L’addio di Henry Cavill a The Witcher 4 potrebbe essere una tegola difficile da gestire per la produzione che dovrà trovare il modo di far abituare il pubblico al nuovo volto e potrebbe decidere di mettere sotto i riflettori altri personaggi della saga. In questo senso è probabile che Ciri avrà un ruolo sempre più principale nella serie.

Dopo avervi riportato le ultime notizie a proposito della data d’uscita di The Witcher 4, dobbiamo necessariamente andare ad analizzare la problematica relativa al cambio di volto per quello che fino a questo momento era stato il protagonista indiscusso dello show.

Dopo la decisione di Cavill di non prendere più parte alla serie tratta dalla saga letteraria, è infatti probabile che il team di creativi dietro la serie decida di allontanare dal centro della narrazione il personaggio di Geralt in favore di quello, già ampiamente amato dai fan, di Ciri.

Potrebbe sembrare una scelta azzardata, ma allo stesso tempo sarebbe una naturale evoluzione della serie, con il personaggio interpretato da Freya Allan che ha guadagnato sempre più spazio e importanza nel corso della narrazione.

È il vero catalizzatore della storia e il perno intorno cui ruotano gli eventi più importanti della storia e il suo arco narrativo è certamente uno dei più intriganti della serie.

In questo senso, il penultimo episodio della terza stagione ha già provato a incanalare la trama in questa direzione con le vicende di Ciri che occupano la maggior parte della durata dell’episodio e che assumono un’importanza principale rispetto alle altre questioni raccontate nello show.

Con una scelta di questo tipo, inoltre, l’adattamento televisivo si avvicinerebbe tantissimo anche alle scelte fatte da Andrzej Sapkowski nei suoi romanzi, in cui i conflitti interiori di Ciri sono fondamentali e principali nel racconto.

In attesa di capire che strada percorrerà la quarta stagione, vi lasciamo alla recensione del volume uno di The Witcher 3.