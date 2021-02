The Witcher: quale potrebbe essere la classe di Geralt in Dungeons and Dragons?

The Witcher e Dungeons & Dragons sono i due marchi più alla moda dell'intrattenimento fantasy in questo momento e così Netflix ha deciso di riaprire il dibattito su quella che potrebbe essere la classe di Geralt di Rivia nell'iconico gioco di ruolo.

Stando a quanto riportato dalla nota piattaforma streaming su Twitter, lo Strigo sarebbe un perfetto Chierico. Questa affermazione fatta in riferimento ad un celebre meme, ha però scatenato un'accesa polemica in quanto Geralt è canonicamente un ateo, e i chierici sono personaggi che canalizzano la l'energia degli dei. Sebbene molti giocatori di D&D hanno aggirato l'archetipo del "prete guerriero" comunemente usato per creare il retroscena di un chierico, sembra chiaro che i poteri di Geralt di Rivia non derivino di certo da una intercessione divina, bensì le sue capacità magiche sono un doloroso sottoprodotto del percorso che ha intrapreso da bambino.

La realtà è che Geralt, proveniente da un mondo fantasy completamente sviluppato e ispirato alle opere di Michael Moorcock e alle favole europee, non si adatta a qualsiasi classe di Dungeons & Dragons. Ma di certo non può essere definito un Chierico, poiché questo offende sia le convinzioni di Geralt che le basi stesse su cui questa classe si fonda. Per tale ragione, in molti sono spinti a pensare che il protagonista di The Witcher sia in realtà un Eldritch Knight o un Blood Hunter. Voi cosa ne pensate? Come sempre diteci la vostra nei commenti.

Intanto Henry Cavill è tornato sul set di The Witcher 2, mentre un nuovo attore si è aggiunto al cast della serie Netflix.