The Witcher, una clip in anteprima per la serie fantasy con Henry Cavill

Durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live, la star Henry Cavill ha presentato anche una clip in anteprima di The Witcher, l'attesa nuova serie fantasy prodotta dal servizio di streaming on demand Netflix.

Il filmato, che vi riportiamo nel player all'interno dell'articolo, può essere fatto partire immediatamente saltando al minuto 6:20 (circa) e mostra lo strigo Geralt Di Rivia in azione contro delle guardia armate.

Creata dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e basata su una parte del primo libro della saga letteraria di Andrzej Sapkowski, The Witcher è il racconto di una famiglia e del suo destino: Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà con quello di una potente strega e di una giovane principessa che nasconde un pericoloso segreto. Insieme, i tre si ritroveranno ad attraversare tra mille peripezie un mondo sull'orlo dell'instabilità.

La prima stagione della serie, composta da otto episodi, arriverà sul servizio di streaming on demand Netflix a partire dal prossimo 20 dicembre.

