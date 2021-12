The Witcher 2: una nuova clip mostra una conversazione tra Yennefer e Tissaia

The Witcher 2 ha già conquistato la critica, che ha riservato allo show con Henry Cavill ottime recensioni. La serie arriverà su Netflix il 17 Dicembre, e intanto viene pubblicata una clip in anteprima che rivela una conversazione tra Yennefer e Tissaia, che troverete in cima all'articolo.

Nel video in questione Tissaia elogia Yennefer per ciò che ha compiuto durante l'intensa battaglia di Sodden. E' molto probabile che questa conversazione si possa collocare proprio nel corso del primo episodio della stagione 2, perché la battaglia in questione si era verificata proprio nel finale della scorsa. Tissaia ha adesso riguadagnato un certo rispetto per la sua imprevedibile ex allieva, tuttavia le dice che devono far sì che a prendere il merito della vittoria sia Vilgefortz. Infatti, da quanto riusciamo a comprendere, probabilmente Tissaia non vuole che Yennefer attiri l'attenzione. Non per ora almeno. Nel finale della clip le due condividono un abbraccio.

Da quel che sappiamo, la stagione 2 sarà molto più lineare rispetto alla prima, e riprenderà dal momento e dal luogo in cui abbiamo lasciato i protagonisti. Intanto noi abbiamo visto in anteprima ben 6 episodi di The Witcher 2 e li abbiamo commentati per voi. Venite a scoprire cosa ne abbiamo pensato, mentre restate in attesa dell'ormai vicinissima uscita su Netflix!