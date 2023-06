The Witcher, com'è finita la seconda stagione della serie con Henry Cavill?

Mancano solo due giorni all'uscita della prima parte della terza stagione di The Witcher, che farà il suo esordio su Netflix il prossimo 29 giugno: un modo saggio di utilizzare questi due giorni che ci separano dalle nuove avventure di Geralt potrebbe dunque essere quello di lanciarci in un veloce recap degli scorsi episodi.

La stagione che di fatto passerà alla storia come la penultima prima dell'addio di Henry Cavill si chiude lasciandoci più dubbi che certezze sul futuro dei nostri protagonisti, ma facciamo ordine: in primis abbiamo finalmente scoperto il segreto di Ciri, nelle cui vene scorre quel Sangue Antico il cui potere permetterebbe ai potenti del Continente di assoggettare alla propria volontà tutti gli altri popoli.

A puntare a Ciri è inoltre il demone Voleth Meir, precedentemente imprigionato dai witcher: quest'ultimo stringe un patto con Yennefer, disposta anche a tradire i suoi cari pur di riottenere i propri poteri; liberato dalla nostra strega, il demone arriva dunque ad impossessarsi di Ciri, che a quel punto comincia a far strage di witcher a Kaer Mohren.

È solo a questo punto che Yennefer capisce di averla fatta grossa, e in preda al rimorso decide di offrirsi come ospite di Voleth Meir, liberando Ciri e riuscendo addirittura a sopravvivere al demone, riottenendo infine i suoi poteri perduti; proprio Ciri riesce infine ad aprire un portale per rispedire Voleth Meir nella sua dimensione: risucchiata insieme a Yennefer e Geralt, la nostra ha qui una prima visione della temutissima Caccia Selvaggia. Non finisce qui, però: la grande rivelazione di questa stagione riguarda infatti l'imperatore di Nilfgaard, che qui scopriamo essere nient'altri che Duny, il padre di Ciri.