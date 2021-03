The Witcher: ecco com'è stata girata l'incredibile scena d'azione nel primo episodio

Siamo tutti in attesa di scoprire quali saranno le prossime avventure di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher. Il primo ciclo di episodi dello show in grado di donare un adattamento convincente alla saga scritta da Andrzej Sapkowski è stato in grado di convincere tutti, anche grazie alle sue belle scene di combattimenti.

Abbiamo visto insieme come la seconda stagione di The Witcher abbia trovato la sua Philippa Eilhart, ma oggi vogliamo tornare proprio su una delle famose scene che hanno appassionato tutti i fan della serie.

Stiamo parlando dell'epico combattimento a Blaviken che ha coinvolto il personaggio interpretato da Henry Cavill e gli uomini di Renfri, oltre che la stessa donna. Considerata una delle migliori coreografie di lotta viste, non solo nella serie, ma negli ultimi anni, com'è stato girato quell'epico momento?

Una coreografia ben studiata

Henry Cavill, in un'intervista concessa a Netflix nella quale ha raccontato quel momento, e com'è stato reso, shot by shot (trovate il video in calce alla notizia). Cavill ha spiegato che un grande aiuto per girare la scena è stato fornito dalla CGI, che ha permesso una massima resa degli attimi più spettacolari:

"[la CGI, ndr.] ha permesso di realizzare più mosse che richiedessero sangue e violenza".

Le spade utilizzate in realtà erano tagliate, ma è stato richiesto agli attori di recitare come se avessero tra le mani delle lame a grandezza reale, lasciando che gli effetti speciali facessero il resto. Per quanto riguarda la parte con Emma Appleton (l'attrice di Renfri), Cavill ha dichiarato come si muovessero a pochi centimetri di distanza l'uno dall'altra, e che tutta la battaglia sia stata pensata come una vera e propria danza che ha richiesto "molta pazienza e abilità".

Prima di lasciarvi alla visione del video, vi presentiamo un nostro interessante approfondimento riguardo alle serie da vedere in attesa dell'arrivo di The Witcher 2 su Netflix.