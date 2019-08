The Witcher: ecco come i fan hanno influenzato le scelte narrative

Lauren S. Hissrich, showrunner di The Witcher, l’adattamento Netflix dei romanzi di Andrzej Sapkowski ha partecipato a una conferenza nel corso del Comicon in cui ha parlato dell’influenza esercitata dai fan sulle scelte narrative compiute dal team creativo.

Hissrich ha spiegato che i fan talvolta propongono delle osservazioni che portano a riflettere in fase di scrittura, ma non c’è mai un’influenza così marcata, che spesso si ferma ad aspetti base.

“Quando ho iniziato a lavorare allo show e ho incontrato gli altri scrittori, avevo la mia visione su come volevo che andassero raccontate le storie”, ha affermato Hissrich. “Ma nella stanza degli autori siamo in nove scrittori e il mio metodo non è sempre il migliore. Occorre capirlo il prima possibile, rende il lavoro molto più facile”.



Dopo questa premessa, la showrunner ha raccontato che “ci sono volte in cui alcune persone su Twitter mi fanno notare qualcosa e io rispondo ‘oh, non ci avevo pensato in questi termini’ e poi riporto l’osservazione agli altri autori e non riguarda solo l’evoluzione della storia, ma anche l’essere sicuri di aver osservato le cose da tutte le prospettive possibili”.

Hissrich è dunque disposta a dare voce ai vari suggerimenti, che possono aprire la strada a nuove ipotesi non ancora considerate, ma ci sono delle eccezioni: “ovviamente, ci sono anche i troll”. Nonostante questo, l’autrice cerca, per quanto possibile di rispondere agli utenti. “Se qualcuno è stato maleducato non gli rispondo, ma se qualcuno è soltanto preoccupato che io possa rovinare qualcosa che ha amato, gli fornisco qualche rassicurazione”.

The Witcher non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare su Netflix entro fine anno. Se siete interessati a saperne di più, potete leggere le dichiarazioni di Henry Cavill sui Witcher, in particolare il suo Geralt, o le anticipazioni di Freja Allan sul percorso di Ciri lungo la prima stagione.