The Witcher, ecco come il finale di stagione ha preparato il terreno per i nuovi episodi

Nonostante l'accoglienza tutt'altro che positiva riservata alla serie Netflix dalla stampa statunitense, con un punteggio di 53 su Metacritic e un 55% di gradimento su Rotten Tomatoes, The Witcher è stata già rinnovata per una seconda stagione.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalla seconda stagione durante un'intervista con Digital Spy. Secondo lei, la prima stagione "riguarda moltissimo i mattoni ... Si tratta di costruire il mondo, creare questi personaggi, metterli sui sentieri e rovesciare quei domini".

Intrecciando le storie di origini per lo più separate dei nostri tre "eroi" su diverse linee temporali, la prima stagione è stata una sorta di introduzione: "Quando arrivi alla seconda stagione, tutte queste cose iniziano ad assumere importanza, ovvero i personaggi iniziano a incontrarsi - a volte vanno d'accordo, a volte no. Tutte quelle cose che abbiamo creato - Geralt e Yennefer; Geralt e Ciri; Yennefer e Ciri; tutti i diversi regni di cui hai appena sentito parlare nella prima stagione, iniziano a risalire in superficie nella seconda stagione. Quindi aspettatevi dunque uno storytelling è un po' più intenso e più coeso, e guidato nei viaggi che stiamo raccontando nella seconda stagione".

Gli ultimi momenti dell'episodio finale confermano che questo sarà il percorso che prenderà la seconda stagione, con Geralt e Ciri saranno finalmente uniti sullo schermo per la prima volta, e la loro missione sarà cercare Yennefer.

"Ho saputo fin dall'inizio della stesura di questa stagione che volevo chiudere con l'incontro fra Geralt e Ciri, volevo che il destino si compisse. Perché questo è tutto ciò che riguarda la Stagione 1, giusto? il destino di questi tre personaggi, il modo in cui si trovano, il modo in cui si muovono nel mondo, interagiscono e si muovono insieme anche se non vogliono farlo. Quindi, nella seconda stagione, vedremo come reagiranno a questo".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher e ai complimenti della showrunner all'interpretazione di Henry Cavill.