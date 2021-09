The Witcher: ecco come Nightmare of the Wolf si collegherà alla stagione 2

Attraverso l'account ufficiale Twitter di The Witcher scopriamo in che modo il film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf andrà a ricollegarsi con la storia narrata nella serie live-action che tornerà a fine anno con la seconda stagione, sempre in esclusiva streaming su Netflix. In calce alla news trovate il video esplicativo.

Nel video in questione, che trovate in calce a questa news, vediamo la showrunner e produttrice esecutiva dello show Netflix Lauren Schmidt Hissrich discutere la conclusione del film anime che mostra la caduta di Kaer Morhen. Secondo Hissrich il miglior modo per esplorare questa vicenda così truculenta era farlo nella forma dell'animazione perché sarebbe stato quasi impossibile da girare dal vero in live-action a causa del numero infinito di Witcher, di mostri, e di umani coinvolti.

Arrivati alla domanda sul come tutto ciò avrà impatto sulla seconda stagione di The Witcher, Hissrich ha parlato della potenza di una narrativa che fa riferimento alla paternità e alle responsabilità di genitore di Vesemir - il protagonista principale del film anime. Secondo la showrunner Geralt avrà un'esperienza molto simile nella seconda stagione dello show con lui a fare da guida a Ciri nel suo cammino. I due incontreranno nel loro cammino anche la città di Kaer Morhen, dopo la sua caduta mostrata nel film anime, e verrà spiegato il perché della sua importanza per Geralt.

Come già annunciato in precedenza, la seconda stagione di The Witcher esordirà su Netflix il prossimo 17 dicembre. Sempre Hissrich aveva anticipato la presenza di grandi canzoni nella nuova stagione di The Witcher: "Jaskier farà ritorno nella seconda stagione, e avremo delle canzoni davvero belle [da farvi ascoltare]".