The Witcher: ecco come la seconda stagione prepara allo spin-off Blood Origin

Insieme alla conclusione della seconda stagione di The Witcher, Netflix ha voluto allegare un primo trailer del prequel spin-off della serie intitolato The Witcher: Blood Origin che arriverà in streaming nel corso del 2022, con la serie principale che a questo punto pensiamo si prenderà un anno di pausa, un po' come successo in The Mandalorian.

Pur trattandosi a tutti gli effetti di un prequel della serie con Henry Cavill, gli sceneggiatori hanno comunque anticipato in che modo la serie madre ha preparato il suo pubblico agli eventi che vedremo il prossimo anno nello spin-off. In un video speciale sulla stagione presente su YouTube, la sceneggiatrice Lauren Schmidt Hissrich ha spiegato:

"E' stato molto bello dare voce a quelle cose che avevamo bisogno che il pubblico vedesse e capisse, tipo cosa siano questi Monoliti, perché sono qui, cosa stanno facendo? Ovviamente lui e Geralt hanno questa sorta di conversazione profonda su di loro in questa stagione rivelando che c'è molto di più di quanto pensavamo sulla Congiunzione delle Sfere. Quella conversazione e un paio di altre cose viste nel corso della stagione le ritroveremo in Blood Origin".

Recentemente, sempre gli sceneggiatori hanno rivelato che Blood Origin potrebbe avere più stagioni: "Con degli show di questo calibro devi pianificare tutto con anni e anni di anticipo. Quindi credo che con la migliore produzione, e finché agli spettatori piaceranno le nostre storie, c'è ancora molto che possiamo raccontare in questo mondo". Secondo alcuni rumours, infine, sembra che il prequel dell'amata serie Netflix potrebbe vedere il ritorno nel cast di un volto familiare per i fan: si tratta del bardo Ranuncolo, che potrebbe svolgere il ruolo di narratore di The Witcher: Blood Origin.

Nell'attesa vi lasciamo al trailer di The Witcher Blood Origin.