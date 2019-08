The Witcher: i compositori promettono una colonna sonora 'emozionante'

Il primo teaser trailer di The Witcher ha permesso ai fan della serie TV di dare uno sguardo al lavoro svolto da Netflix. Tra le altre cose abbiamo potuto anche sentire un'anteprima di quella che sarà la colonna sonora delle puntate. Sonya Belousova ha condiviso su Instagram un breve sneak peak che ci mostra la bravura dei musicisti.

Nel post diffuso sul suo profilo ufficiale possiamo leggere: "Non posso ancora condividere niente di quanto stiamo scrivendo, però posso farvi vedere quanto sono bravi i musicisti con cui stiamo lavorando e quali strumenti stiamo registrando. Ecco una sessione notturna con la sempre brava @lindsaydeutschviolin!".

Tra le foto e i video presenti su Instagram possiamo scoprire inoltre che nella serie verranno impiegati octoban e numerosi strumenti a fiato. Se siete curiosi di sentire qualche opera della compositrice non vi resta che cercare la colonna sonora di show quali "The Romanoffs", "The Mist" e "Sacred Lies".

Come avete potuto vedere tutti gli addetti ai lavori della produzione Netflix stanno condividendo diversi making of della serie, anche Henry Cavill ha raccontato la trasformazione nel protagonista di The Witcher, rivelando come la cosa più fastidiosa del diventare Geralt di Rivia siano state le lenti a contatto che ha dovuto portare per diverse ore.