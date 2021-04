The Witcher: Concluse le riprese della seconda stagione

Le ultime foto dal set di The Witcher ci avevano anticipato qualche dettaglio della trama delle prossime puntate inedite dello show, nel frattempo si sono concluse le riprese della seconda stagione delle avventure dello strigo Geralt.

A dare questa notizia è stato l'account Redanian Intelligence, con un messaggio che trovate in calce alla notizia e che è stato condiviso su Twitter. Secondo quanto afferma l'account dedicato alle novità sulla serie prodotta da Netflix e incentrata sui libri scritti da Andrzej Sapkowski la hair designer di Henry Cavill, Jacqueline Rathore, ha annunciato su Instagram che le riprese della seconda stagione di The Witcher si sono concluse ufficialmente nella giornata di ieri 31 marzo. Si tratta di un'ottima notizia per tutti gli appassionati delle avventure di Geralt, Ciri e Yennefer, in particolare dopo i numerosi ritardi causati dallo scoppio della pandemia di Coronavirus e dall'infortunio subito da Henry Cavill durante le riprese dello show.

Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere le puntate inedite della serie, ma nelle prossime settimane potrà iniziare il processo di post produzione, più semplice da organizzare rispettando le varie direttive anti contagio. Nei giorni scorsi inoltre erano stati condivisi i nomi dei nuovi attori presenti in The Witcher 2.