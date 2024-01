The Witcher, confermata la presenza di Nimue nella quarta stagione?

Dopo l'ingresso nel cast di Laurence Fishburne, la quarta attesa stagione di The Witcher sta lentamente prendendo forma e così anche il suo cast, che ricordiamo presenterà un Geralt Di Rivia completamente nuovo, dato l'addio di Henry Cavill e l'arrivo di Liam Hemsworth che prenderà il suo posto nei nuovi episodi dello show. Ci sarà anche Nimue?

Sebbene non ci sia ancora un attore legato al ruolo, il video di un provino recentemente apparso online conferma che il personaggio di Nimue, amatissimo dai fan, si unirà al cast di The Witcher durante la prossima stagione. È interessante notare che questo personaggio dovrebbe spiegare il motivo per cui Geralt di Rivia è stato soggetto a un recast prima della stagione.

Questa notizia è stata riportata per la prima volta da Redanian Intelligence. Sfortunatamente, il video è stato reso privato, quindi non è possibile visualizzarlo in questo momento. Tuttavia, Redanian Intelligence ha pubblicato la trascrizione ed è riuscita a determinare il nome del personaggio in base ad alcuni dettagli chiave.

Nel provino, la ragazza chiama l'uomo con cui sta parlando Stribog. Più tardi, la stessa ragazza viene chiamata Squirt da un altro personaggio. In base a ciò, Redanian è stata in grado di dedurre che questo personaggio è probabilmente Nimue. Dopotutto, da bambina veniva chiamata Scricciolo. Inoltre, era una grande fan di Stribog, un narratore errante nei libri di Andrzej Sapkowski. Nimue era particolarmente interessata alla storia di Geralt e Yennefer.

Grazie al suo amore per la storia, alla fine avrebbe studiato ad Aretuza. Lì avrebbe imparato le arti della magia. Alla fine assume come assistente un oniromante di nome Condwiramurs Tilly. In seguito userà i suoi poteri per tornare nel passato e aiutare Ciri a uscire da una situazione difficile. Presumibilmente, il team di The Witcher Season 4 userà la sua storia come escamotage al servizio della storia e agevolare il passaggio di Geralt da Henry Cavill a Liam Hemsworth.

Al momento la quarta stagione di The Witcher non ha ancora una data d'uscita confermata, ma i fan possono aspettarsi di vedere i nuovi episodi dello show probabilmente entro il prossimo autunno.