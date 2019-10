The Witcher: confermata la presenza di un personaggio dei romanzi

In attesa dell'anteprima di The Witcher al Lucca Comics & Games 2019, dove sarà protagonista insieme a His Dark Materials e Watchmen, un dettaglio dal set della serie dedicata alle avventure di Geralt di Rivia ci ha dato la conferma della presenza di uno dei personaggi presenti nei romanzi scritti da Andrzej Sapkowski.

Come si poteva intuire dal filmato di The Witcher mostrato al Comic Con di San Diego, in cui andava in scena un'intensa battaglia, sarà infatti presente il principe Duny. La conferma ci viene da un report del Corriere della Sera direttamente dal set dello show. Una delle sequenze girate durante la visita, infatti, ha avuto per protagonisti il principe maledetto e la principessa Pavetta. Inoltre, Grazie al report del Corriere della Sera, abbiamo potuto assistere anche delle nuove immagini della serie con protagonista Henry Cavill.

Come i fan dei libri già sapranno, Duny è conosciuto anche come Istrice di Erlenwald, a causa di una maledizione. Sorta di lupo mannaro al contrario, di giorno Duny ha le sembianze di un istrice, ma torna ad assumere la propria forma umana dopo la mezzanotte.

Nello show Duny dovrebbe comparire ancora afflitto dalla maledizione e gli spettatori potrebbero assistere alla lunga missione per provare a rimuoverla.



The Witcher dovrebbe approdare entro fine anno su Netflix. Manca ancora la data ufficiale, ma il Lucca Comics & Games potrebbe rappresentare il momento ideale per l'annuncio.