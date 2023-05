The Witcher già confermata la stagione 5 di Netflix? Al via le riprese con Liam Hemsworth

La terza stagione di The Witcher sarà anche l'ultima con Henry Cavill, dato che l'attore di Man of Steel è stato sostituito in corso d'opera da Liam Hemsworth, che interpreterà il ruolo di Geralt di Rivia per tutta la stagione 4. Ma The Witcher è stato rinnovato anche per una stagione 5?

A quanto pare si, almeno stando alle recenti dichiarazioni della direttrice del casting della serie, Sophie Holland: parlando con Deadline, infatti, la Holland ha (forse inavvertitamente) fornito alla stampa e ai fan un importante aggiornamento sul futuro di The Witcher di Netflix, dichiarando: "Stiamo per iniziare le riprese della quarta stagione con Liam Hemsworth e ci sarà un breve intervallo poi prima di passare direttamente alla quinta stagione".

Vale la pena di notare che, prima di queste dichiarazioni e ancora al momento della stesura di questo articolo, Netflix ha confermato soltanto The Witcher 4 e non ha in alcun modo annunciato ulteriori piani per il proseguimento della saga: la conferma della stagione 4 risale all'ottobre 2022, nello stesso comunicato tramite il quale venne resa nota l'uscita di scena di Henry Cavill. All'epoca, si parlò di Liam Hemsworth nei panni di Geralt per la quarta stagione della serie, senza confermare eventuali piani per estendere ulteriormente la saga con una quinta stagione.

Al momento comunque non possiamo far altro che invitarvi a rimanere sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Witcher 3 e scoprite la data d'uscita dei prossimi episodi.