The Witcher: conosciamo meglio Geralt, Yennefer e Ciri in questi character trailer

Geralt di Rivia, Cirilla Fiona Elen Riannon e Yennefer di Vengerberg. Scopriamo qualcosa di più sui protagonisti di The Witcher, la nuova serie tv in arrivo a dicembre su Netflix.

Tre character trailer (che potete vedere in testa e in calce alla notizia) per i personaggi principali della serie Netflix ispirata alla saga letteraria di Andrzej Sapkowski, The Witcher. È questo il regalo di oggi da parte della piattaforma streaming, che a quanto pare vuole aiutarci a fare conoscenza con Geralt, Ciri e Yennefer.



Il primo è quello dedicato allo strigo, Geralt, di cui il suo interprete Henry Cavill fornisce un'accurata descrizione (per quanto gli sia possibile senza fare troppi spoiler, ovviamente). Alle parole di Cavill sono abbinate delle sequenze tratte dalla serie, come accade anche per la Principessa Ciri e Yennefer, raccontate rispettivamente da Freya Allan e Anya Chalotra.



Per scoprire invece come proseguiranno le loro avventure, non ci resta che attendere ancora qualche giorno.