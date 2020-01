The Witcher conquista il pubblico, in alcuni paesi è più popolare di Stranger Things

Netfix ha stilato le classifiche di fine anno per ogni paese in cui è disponibile il servizio, e le ha rese pubbliche in questi giorni. Le serie più popolari? Stranger Things e The Witcher sono tra queste, e non sempre in quest'ordine...

Abbiamo già potuto vedere come, tra le serie Netflix più viste in in Italia, sia stata La Casa di Carta 3 a conquistare il gradino più alto del podio, con i due titoli sopra menzionati rispettivamente al quarto e al settimo posto.

Ma come sarà andata negli altri paesi? Ce lo mostra un utente di reddit, Eberes, che ha raccolto i ranking Netflix di varie parti del mondo per fare una stima di quanti paesi hanno "preferito" la serie di Lauren Hissrich a quella dei Duffer Brothers (la terza stagione di Stranger Things aveva fatto segnare cifre record al colosso dello streaming).

"The Witcher ha vinto 21 a... 5. La maggioranza è schiacciante in molti casi. Vi vorrei ricordare che la Terza Stagione di Stranger Things è la serie originale Netflix più popolare... Fino al 20 dicembre 2019" ha scritto Eberes nella caption del suo post.



Qui di seguito potete trovare la lista da lui stilata con il confronto tra le posizioni dei due show secondo i ranking Netflix dei diversi paesi:

Singapore: The Witcher No. 2 Stranger Things No. 10



Nuova Zelanda: The Witcher No. 1 Stranger Things No. 2



Australia: The Witcher No. 1 Stranger Things No. 3



Malaysia: The Witcher No. 3 Stranger Things fuori dalla top 10



Filippine: The Witcher No. 1 Stranger Things No. 4



Thailandia: The Witcher No. 2 Stranger Things No. 6



India: Stranger Things No. 6 The Witcher No. 9



Taiwan: The Witcher No. 1 Stranger Things fuori dalla top 10



Svezia: The Witcher No. 2 Stranger Things No. 7



Corea del Sud: The Witcher No. 2 Stranger Things no. 9



Giappone: The Witcher No. 9 Stranger Things fuori dalla top 10



Argentina: Stranger Things No. 9 The Witcher fuori dalla top 10



Messico: The Witcher fuori dalla top 10 Stranger Things fuori dalla top 10



Colombia: The Witcher fuori dalla top 10 Stranger Things fuori dalla top 10



Brasile: The Witcher No. 4 Stranger Things out of 10



Polonia: The Witcher No. 1 Stranger Things No. 6



Austria: The Witcher No. 1 Stranger Things out of 10



Spagna: The Witcher No. 2 Stranger Things No. 6



Italia: Stranger Things No. 4 The Witcher No. 7



Germania: The Witcher No. 1 Stranger Things No. 9



Francia: The Witcher No. 2 Stranger Things No. 6



Canada: Stranger Things No. 4 The Witcher No. 5



Regno Unito: The Witcher No. 1 Stranger Things No. 3



Sudafrica: The Witcher No. 3 Stranger Things fuori dalla top 10



Turchia: The Witcher No. 3 Stranger Things No. 5



Paesi Bassi: The Witcher No. 6 Stranger Things fuori dalla top 10



Belgio: The Witcher No. 2 Stranger Things No. 9



Stati Uniti: Stranger Things No 1 The Witcher No. 2