The Witcher continuerà le riprese nonostante l'emergenza Coronavirus?

Pandemia o meno, gli ultimi report su The Witcher non sembrerebbero indicare uno stop delle riprese della seconda stagione dello show, come invece accaduto per le altre serie Netflix.

Mentre a destra e manca si sente ormai parlare di stop ai lavori e interruzione delle riprese (dai live-action Disney alle serie targate Marvel Studios, dagli show di Casa The CW come The Flash e Riverdale a The Batman con Robert Pattinson), e nonostante Netflix stesso abbia annunciato il fermo della produzione in USA e Canda per evitare contagi da Coronavirus, sembra proprio che The Witcher non si sia unito al coro.

Secondo Redanian Intelligence, infatti, il set inglese della seconda stagione della serie è più busy che mai, e non parrebbero esserci grandi cambiamenti nella routine quotidiana a causa della pandemia.

Questa settimana, ad esempio, sono continuate le riprese per le scene a Kaer Morhen con Henry Cavill, Freya Allan e Kim Bodnia. In una di queste, poi, nota sempre il sito, Cavill avrebbe indossato le lenti a contatto nere, il che suggerirebbe che Geralt stia bevendo le sue pozioni, probabilmente per dimostrarne gli effetti a Ciri.

Ad ogni modo, le riprese dovrebbero continuare anche la prossima settimana, ma con un clima così mutevole come quello in cui ci troviamo, non ci stupiremmo se ne annunciassero poi l'interruzione.