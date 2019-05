The Witcher: il coreografo parla dello stile dei combattimenti nella serie Netflix

Mentre non è ancora chiaro quando arriverà esattamente in streaming la prima stagione di The Witcher, emergono dal web alcune interessanti dichiarazioni dal coreografo dello show in merito agli stili di combattimento che vedremo rappresentati.

Mentre per il momento vige ancora il massimo riserbo per quanto riguarda il resto del cast e la trama si cui si snoderà la prima stagione di The Witcher in arrivo su Netflix, a parlare e ad aggiungere qualche dettaglio concreto ci ha pensato Vladimir Furdik, a capo delle coreografie dei combattimenti per il colosso dello streaming. Furdik è noto per essere stato il Re della Notte in Game of Thrones da poco conclusasi definitivamente su HBO ed è quindi stato impegnati in diversi tour in giro per il mondo proprio per promuovere e sposorizzare la succitata serie.

Nel corso di un'intervista concessa mentre si trovava all'East European Comic Con, a Furdik è stato chiesto del suo lavoro per The Witcher e gli stili di combattimento che dovremo aspettarci. In un video caricato poi su Reddit l'attore e coreografo spiega quindi che i combattimenti avranno uno stile che riprenderà alcuni movimenti in modo da farli assomigliare a una danza. Afferma anche che, a causa dell'etica del lavoro adottata da Henry Cavill e delle sue precedenti esperienze nell'uso e nell'allenamento con la spada, è stato piuttosto semplice lavorare con lui.

I fan dei libri e dei giochi con protagonisti Geralt e Ciri sanno bene delle loro danze mortali con le spade, contraddistinte per le loro piroette e l'aglità impressionante. Per farvi un'idea del lavoro svolto da Furdik in passato ecco un video postato dallo stesso artista su Twitter che testimonia il suo impegno per Game of Thrones.

The Witcher potrebbe arrivare in streaming a dicembre o nei primi mesi del 2020. Sappiamo che le riprese principali della serie Netflix hanno già avuto fine.