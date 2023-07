The Witcher, che cos'è il Sangue Antico e perché è così importante?

La magia pervade il mondo di The Witcher in lungo e in largo, ma talvolta i fenomeni che osserviamo in giro per il Continente non hanno a che fare con l'addestramento ricevuto da Yennefer: il Sangue Antico, ad esempio, è fonte di uno dei poteri più straordinari dell'intero universo ideato da Andrzej Sapkowski.

Nel corso delle due stagioni e mezza della serie Netflix finora rilasciate ne abbiamo effettivamente sentito fare un gran parlare: ma cos'è, in fin dei conti, questo Sangue Antico? Si tratta, "banalmente", del sangue elfico, del quale Ciri è portatrice in quanto discendente da parte di madre dell'elfa Lara Dorren, celebre per essersi innamorata di un potentissimo mago umano, Cregennan di Lod.

La presenza del Sangue Antico nelle vene del personaggio di Freya Allan non si riduce però ad essere una semplice questione di lignaggio: la discendenza elfica della nostra è infatti la fonte degli straordinari poteri di cui la figlia adottiva di Geralt può disporre, tra cui la capacità di muoversi a proprio piacimento attraverso il tempo, attraverso lo spazio e attraverso le dimensioni.

Facile, a questo punto, comprendere perché la nostra sia oggetto delle attenzioni di mezzo Continente, senza contare le questioni di famiglia che la legano a Nilfgaard. Tutto chiaro? Fatecelo sapere nei commenti, nell'attesa dell'uscita di questa seconda parte della terza stagione di The Witcher.