The Witcher: cosa potrebbe accadere nella seconda stagione della serie Netflix?

La prima stagione di The Witcher è stata un successo clamoroso per Netflix, arrivando a diventare in breve tempo una delle serie più rappresentative all'interno del catalogo della piattaforma streaming. Dopo l'annuncio dei nuovi personaggi, cerchiamo di scoprire quali nuovi elementi potrebbero essere presenti nella seconda stagione.

Tutto ciò che sappiamo con certezza, finora, è il ritorno dell'immancabile Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt di Rivia, Freya Allan in quello di Ciri e Anya Chalotra che sarà nuovamente la maga Yennefer.

Lo storico trio sarà affiancato da volti nuovi, come Kristofer Hivju nel ruolo di Nivellen, che molto probabilmente daranno vite a nuovi intrecci narrativi. Cosa possiamo allora aspettarci da questa seconda stagione che dovrà confermare il grande successo ottenuto dalla prima?

La trama principale potrebbe essere basta su Il Sangue degli Elfi, in modo tale da avere più informazioni sulla caduta del regno di Cintra e l'incontro tra Geralt e Ciri, avvenimenti accennati già nella prima stagione ma spesso non approfonditi.

Un altro elemento importante è rappresentato dall'addestramento a Kaer Morhen di Ciri, dove il protagonista insegna alla ragazza le abilità da strigo. Così come l'introduzione del celebre personaggio di Vasemir, di cui ancora non si conosce il nome dell'attore che lo interpreterà, anche se in base ad alcuni rumor pare che il ruolo sia stato offerto a Mark Hamill.

Cosa vorreste vedere nella seconda stagione di The Witcher? Potete visionare il video - nella parte superiore dell'articolo - e farci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste teorie.