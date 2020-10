The Witcher: cosa accadrà a Ciri nelle prosisme puntate della serie Netflix?

La serie incentrata sulle avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill) è stata uno degli eventi della scorsa stagione televisiva, ma purtroppo dovremo aspettare ancora prima di vedere la seconda stagione di The Witcher. Mentre Basil Eidenbenz si è unito al cast di The Witcher 2, oggi esploreremo il futuro nella serie di uno dei personaggi più amati.

E stiamo parlando di Ciri, la principessa di Cintra, interpretata dalla bellissima attrice e modella Freya Allan. Prima di parlare di cosa attenderà la giovane Cirilla nella prossima stagione di The Witcher, facciamo un veloce riepilogo delle vicende che l'hanno vista protagonista nella prima stagione, per chi se le fosse dimenticate.

Ciri inizia la sua storia subito dopo il Massacro di Cintra a opera dei Nilfgaardiani. Sua nonna, la regina Calanthe (Jodhi May), poco prima di morire, la incarica di trovare lo strigo Geralt di Rivia, in quanto lui rappresenta il destino della ragazza. Questo la porterà a compiere un percorso, colmo di ostacoli e pericoli, nel quale scoprirà di possedere poteri magici, ereditati dalla madre Pavetta (Gaia Mondadori). Proprio nel finale di stagione, Ciri riesce a incontrare, in una scena diventata già cult, Geralt, congiungendosi con lui e preparandosi ad affrontare nuove avventure.

Ed è proprio qui che ritroveremo Ciri all'inizio della seconda stagione. Ciò che sappiamo per certo, sul futuro della ragazza nella serie, è che finalmente la vedremo alle prese con il suo addestramento a Kaer Morhen, sotto gli occhi e la guida dello strigo Vesemir (Kim Bodnia). Quindi, con ogni probabilità per la maggior parte della seconda stagione vedremo Ciri costretta a sopportare i duri e terribili allenamenti che la possano preparare al combattimento.

Era stata la stessa Freya Allan a fornirci importanti indizi su quello che avrebbe fatto nella seconda stagione, postando un video sul suo account Twitter (che potrete trovare in calce alla notizia), dove l'attrice si mostrava alle prese con i suoi allenamenti in preparazione alla seconda stagione. Una curiosità: in basso a destra si può vedere una spada. Sarà quella che userà la nostra amata Ciri? Non vediamo l'ora di scoprirlo.

La seconda stagione di The Witcher è prevista in uscita su Netflix per il 2021.