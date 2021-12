The Witcher, cosa possiamo aspettarci dalla stagione 3?

Oggi ha debuttato in streaming su Netflix la stagione 2 di The Witcher. Che cosa possiamo aspettarci dalla futura terza stagione di The Witcher, alla luce di quello che abbiamo visto in questo ciclo di episodi?

Il finale di stagione di The Witcher 2 fa presagire che la linea temporale degli eventi sarà meno confusa, ora che il trio di protagonisti è legato alla medesima storyline. Ma cosa possiamo aspettarci da The Witcher 3?

Per quanto riguarda infatti l'ossessione di Voleth Meir nei confronti della principessa Cirilla, ci vengono in aiuto le teorie di Geralt: i monoliti sono portali verso altri mondi e Voleth arriva da uno di questi. Il suo obiettivo fin dall'inizio era quello di ritornare a casa e Ciri era semplicemente uno strumento per raggiungere il suo fine.

La stagione 3 di The Witcher, dunque, potrebbe focalizzarsi ancora di più sul destino di Ciri, con Geralt che continuerà nel compito di proteggerla da tutte le insidie, soprattutto ora che anche la Fratellanza è al suo seguito. Saranno loro i principali villain della prossima stagione?

Infine, la Fiamma Bianca sembra essere dietro a molto del caos che sta affliggendo il Continente, guidata nientemeno che dal padre di Ciri, che tutti ritenevano morto. Non solo l'Imperatore è vivo, ma è sulle tracce di Geralt.

Avete visto anche la scena post-credit di The Witcher 2? Nei contenuti finali, Netflix ha nascosto una sorpresa: il trailer del prequel Blood Origin.