The Witcher, che cosa ci suggeriscono i titoli degli episodi della seconda stagione?

A luglio Netflix ha svelato i titoli degli episodi della seconda stagione di The Witcher, che debutteranno in streaming sulla piattaforma il 17 dicembre 2021 e ci rivelano già qualcosa sulla trama.

Poche serie di libri hanno avuto la stessa popolarità di The Witcher, scritto dall'autore polacco Andrzej Sapkowski. I personaggi dei libri si sono estesi ai videogiochi e in un adattamento in serie diventano un grande successo in entrambi i casi.

The Witcher di Netflix ha avuto un approccio diverso ai libri di Sapkowski, in quanto non segue solo il personaggio del titolo, ma anche altri due le cui storie si svolgono in luoghi e punti temporali diversi, e i loro percorsi convergevano verso la fine della stagione.

Questi personaggi sono, ovviamente, Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), una potente maga; e Ciri (Freya Allan), la principessa ereditaria di Cintra che sta iniziando a scoprire i propri poteri.

Dopo una lunga attesa, causata in gran parte dalla pandemia di coronavirus, Netflix ha rilasciato un trailer ufficiale e una data di uscita, insieme ai titoli degli episodi che rivelano alcuni dettagli sulla storia.

Episodio 1 - A Grain of Truth

"A Grain of Truth" è il titolo di un racconto della raccolta Il guardiano degli innocenti (The Last Wihs) ed era già stato anticipato che sarebbe stato incluso nella seconda stagione quando Netflix ha condiviso la prima pagina della sceneggiatura della seconda stagione.

L’episodio descriverà in dettaglio l'incontro di Geralt con Nivellen (Kristofer Hivju) e la bruxa Vereena (Agnes Bjorn).

Episodio 2 - Kaer Morhen

Kaer Morhen sarà una delle ambientazioni più importanti della seconda stagione, in quanto è un luogo fondamentale nelle storie di Geralt e Ciri. Kaer Morhen è la vecchia fortezza dove venivano addestrati i witcher della Scuola del Lupo, tra cui Geralt e il suo mentore, Vesemir. Ora che Geralt e Ciri si sono ritrovati e con la sua vita ancora in pericolo dopo la caduta di Cintra, Geralt porterà la principessa a Kaer Morhen, dove verrà addestrata da alcuni dei suoi compagni witcher: Eskel (Basil Eidenbenz), Lambert (Paul Bullion), Coën (Yasen Atour) e Vesemir (Kim Bodnia).

Episodio 3 - What Is Lost

Il titolo dell'episodio 3 è più ambiguo in quanto non si riferisce a qualcosa di specifico all'interno dell'universo di The Witcher, ma potrebbe riguardare Yennefer (dato che i primi due episodi sembrano essere principalmente incentrati su Geralt e Ciri).

Episodio 4 - Redanian Intelligence

“Redanian Intelligence” ha radici nei libri e si collega ad alcuni dei personaggi che verranno introdotti in questa stagione. Nei libri di The Witcher, i Redanian Secret Services sono una delle migliori agenzie di intelligence al mondo, ed è guidata da Sigismund Dijkstra (Graham McTavish), che ha arruolato nientemeno che Dandelion/Jaskier (Joey Batey) nel servizio – tuttavia, quando Dijkstra voleva informazioni su Geralt, Jaskier ha protetto il suo vecchio amico con una bugia.

Episodio 5- Turn Your Back

Questo episodio non ha una chiara connessione con i libri né con i personaggi e quindi è aperto ad ogni interpretazione.

Episodio 6 - Dear Friend

Questo episodio è molto probabilmente un riferimento alla lettera che Geralt scrisse una volta a Yennefer, che iniziava proprio con questa frase. Nei libri, Geralt ha scritto a Yennefer per chiederle aiuto nell'addestramento di Ciri. Questo potrebbe essere l'episodio in cui Yennefer e Ciri si incontrano.

Episodio 7 - Voleth Meir

La seconda stagione introdurrà anche nuovi personaggi creati esclusivamente per la la serie TV, come Violet (Carmel Laniado), Ba'lian (Kevin Doyle) e Voleth Meir, interpretata da Ania Marson. Il personaggio è stato descritto come una "donna molto anziana dai capelli bianchi", "un demone che vaga per la terra mercanteggiando e depredando i desideri più profondi e oscuri delle persone", e si dice che svolga un ruolo importante nell'arco narrativo di Ciri.

Episodio 8 - [CENSURATO]

Il titolo dell’ultimo episodio non è stato rivelato, è un’informazione top-secret perché ovviamente, doveva rimanere un po' di mistero. Qualunque cosa accada, lo scopriremo solo il 17 dicembre.



