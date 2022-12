The Witcher: cosa svela la post-credit di Blood Origin sulla stagione 3 con Henry Cavill?

Molto probabilmente The Witcher Blood Origin non avrà una seconda stagione, ma Netflix ha sfruttato la 'serie prequel' per ampliare la saga di The Witcher in un modo a dir poco inusuale.

Tecnicamente, infatti, The Witcher: Blood Origin non è solo un prequel di The Witcher, dato che in base a ciò che sappiamo dai romanzi originali della saga, la storia della mini-serie diventerà una parte essenziale della narrazione generale del franchise, e ha introdotto trame e personaggi che giocheranno un ruolo chiave in futuro. Ad esempio, Eredin e Avallac'h rappresenteranno una parte importante della vita di Ciri, e la serie prequel permette di conoscerli prima del loro futuro incontro con Geralt e Ciri.

Non a caso, The Witcher: Blood Origin nasconde una scena post-credit ambientata prima della caduta di Cintra, mostrata nella prima stagione di The Witcher. La sequenza vede Ciri giocare con i suoi amici per strada, ma la cinepresa prontamente svela la presenza di Avallac'h, arrivato dal passato: presumibilmente, l'elfo - in grado di spostarsi nello spaziotempo, ha continuato ad osservare la ragazza per tutto il corso della stagione 1 e 2 di The Witcher, e i fan possono aspettarsi di rivederlo in futuro. Inoltre, la scene finali di The Witcher: Blood Origin strizzano anche l'occhio alla Caccia Selvaggia.

Secondo voi quanto The Witcher 3 sarà connesso a Blood Origin?