The Witcher, il cosplay di Geralt e Ciri che sembra migliore della serie Netflix

Il mondo dei cosplay è sempre uno dei più interessanti e belli da esplorare. Soprattutto per quanto riguarda la saghe fantasy, non è cosa da tutti i giorni vedere cosplay di livello. Questo sembra essere il caso di un recente video cosplay di The Witcher che è stato capace di incantare il web.

Un gruppo di cosplayer professionisti ha mostrato come, anche con pochi spiccioli e tanta forza di volontà, si riesca a creare un prodotto che può essere paragonato per qualità a quello che viene mostrato su Netflix. Mentre Henry Cavill ha svelato che uno dei migliori aspetti di The Witcher in realtà fu un incidente, non è strano vedere quanto, con basso budget, i cosplayer riescano a ricreare dei combattimenti degni del lavoro di grandissimi stuntman.

Questo è stato il caso di @maul_cosplay che ha pubblicato un video esclusivo nel quale viene mostrato un training con spada tra Geralt e Ciri. Oltre ad un lodevole lavoro di trucco e parrucco ciò che è impressionante è il modo in cui per atteggiamento e per indole i due cosplayer si siano immersi totalmente nei personaggi che interpretano. Gli effetti speciali, nonostante siano prevalentemente amatoriali, sono di altissima fattura e riescono a rendere a pieno l'atmosfera di The Witcher.

Parlando di un altro prodotto di enorme successo su Netflix, The Witcher avrebbe ispirato i combattimenti di Zoro in One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!