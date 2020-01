The Witcher è quasi costato la vista a Henry Cavill... Quasi.

Nessuno può mettere in dubbio l'incredibile dedizione di Henry Cavill nei confronti del suo lavoro, specie nell'interpretare il protagonista di The Witcher, Geralt di Rivia. E la sua oculista può darvene la conferma.

A quanto pare, le lenti a contatto colorate utilizzate durante le riprese di The Witcher per rendere i suoi occhi blu la giusta tinta di giallo per somigliare in tutto e per tutto a Geralt, hanno causato non pochi problemi all'attore britannico, che spiega: "Mi era permesso indossarle solo per tre ore alla volta. Il problema non era il seccarsi dell'occhio. Il fatto è che l'occhio è l'unica parte del corpo che riceve ossigneno dall'aria piuttosto che dal sangue, quindi se lo copri, non arriva l'ossigeno, e alla lungati può causare dei danni. Non ne vale la pena".

"La mia oculista continuava a raccomandarmi di dire 'No, non mi importa cosa dobbiamo girare. Le lenti vanno tolte, perché potrei rimetterci la vista, dopo un po'" racconta Cavill "E io ero sicuro che la stesse facendo troppo drammatica, perché effettivamente tendo a essere un po' testardo. Infatti rispondevo 'No, dai, possiamo girare per un altro paio d'ore, sto bene'. Ma lei insisteva".

Ma l'oculista aveva ragione... "Andammo alle Canarie perle riprese. Lì ci sono rocce vulcaniche, e quando si alza il vento, diventa tutto così polveroso. E tutti i residui che portava il vento si andavano a infilare dietro le lenti, e i miei occhi ne hanno sofferto le conseguenze. All'inizio non avevo realizzato che si stavano graffiando. Una volta tornati a Budapest, arrivai al punto in cui non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Lascrimavo di continuo, e ho provato a lavare via tutto. È stato molto doloroso, gli occhi mi bruciavano, ma credevo fosse più per la stanchezza e la mancanza di sonno. Ho pensato, devo solo abituarmici e resistere".

"Arrivammo al punto in cui la mia oculista mi trovò nascosto in un angolino nella più completa oscurità, con gli occhi chiusi perché soffrivo la luce. Ha insistito a lungo affinché le togliessi, anche se non volevo. 'Non faccio continuare le riprese finché non le togli' mi disse alla fine" e conclude, ridendo "Quindi, per quanto potessero essere fighe, le lenti a contatto hanno avuto le loro sfide!".

Beh, speriamo che per la seconda stagione di The Witcher trovino una soluzione più pratica e con meno controindicazioni!