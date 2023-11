The Witcher, il creatore dei libri contro Netflix: 'Non ascoltano mai i miei consigli'

Nonostante il conclamato successo della serie, i fan hanno sempre lamentato una scarsa aderenza al materiale di partenza di The Witcher da parte di Netflix, cosa che ha confermato e sottolineato anche il creatore stesso della saga, Andrzej Sapkowski. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato che i creatori dello show non ascoltano mai i suoi consigli.

Proprio uno dei motivi dell'addio di Henry Cavill a The Witcher era stato l'attaccamento di quest'ultimo al materiale originale dello scrittore e la frustrazione di non poterlo tradurre fedelmente sullo schermo.

A quanto pare, nessuno dei produttori di Netflix ha ascoltato molto lo scrittore Andrzej Sapkowski. In un'intervista concessa a Cerealkillerz al Vienna Comic Con, Sapkowski ha parlato della sua visita al set della serie e del suo tentativo di offrire qualche idea: "Oh beh, il set era sbalorditivo, fantastico", ha dichiarato Sapkowski. "Ma no, forse ho dato loro qualche idea, ma non mi ascoltano mai. Non mi ascoltano mai. Ma è normale. 'Chi è questo? È lo scrittore, non è nessuno'".

Purtroppo, i registi e gli showrunner che si occupano degli adattamenti di libri e romanzi popolari spesso trascurano di prendere in considerazione le opinioni dello scrittore originale. Sapkowski non è certo l'unico a pensarla così. Anche Stephen King ha avuto da ridire sugli adattamenti che i suoi libri hanno ispirato, compresi film ben accolti come Shining. Può essere molto difficile riadattare un'opera scritta molto amata per un altro mezzo, e spesso alcune cose vengono lasciate in sospeso.

Sapkowski non ha mai rinunciato a condividere i suoi pensieri sugli adattamenti delle sue opere. All'inizio di quest'anno, in occasione della Taipei International Book Exhibition, all'autore era stato chiesto cosa ne pensasse della serie Netflix. Durante il panel, Sapkowski aveva risposto con "Ho visto di meglio e ho visto di peggio".

Non suona bene, ma se Sapkowski avesse davvero odiato la serie, probabilmente lo avrebbe detto. L'autore aveva avuto parole molto più dure sul film live-action del 2001 The Hexer e sulla serie televisiva che ne è seguita.

Nel frattempo, siamo in attesa di conoscere la data di inizio riprese della Stagione 4, in cui vedremo l'esordio di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, in sostituzione di Henry Cavill.