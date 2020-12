The Witcher: la cronologia della Stagione 1 in ordine, aspettando la seconda

Non è un mistero che The Witcher sia stata una delle serie più popolari della scorsa stagione televisiva su Netflix: le avventure dello strigo Geralt di Rivia sono state amate da tutti i fan dei romanzi e della saga videoludica, ma sono state apprezzate anche dai neofiti, che si sono appassionati all'universo dello scrittore Andrzej Sapkowski.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprirne di più circa a quando uscirà finalmente la seconda stagione di The Witcher, sulle nostre pagine abbiamo dedicato allo show una serie di approfondimenti e FAQ davvero utili, come per esempio un focus sulle location dov'è stato girato The Witcher, o anche sulle origini di Geralt in The Witcher. E mentre con alcune nuove immagini dal set di The Witcher 2 abbiamo scoperto un riferimento a Kaer Morhen, è arrivato ora il momento di rispondere a una domanda chiesta da molti fan: in che ordine cronologico si svolgono le avventure della prima stagione dello show scritto da Lauren S. Hissrich? Facciamo chiarezza.

Iniziamo con Yennefer, interpretata dalla splendida Anya Chalotra. Ponendo come momento 0 degli eventi la caduta di Cintra, 65 anni prima di questo evento Yennefer entra ad Aretuza, l'Accademia delle maghe. 45 anni prima della caduta di Cintra, invece, la maga compie la sua trasformazione.

30 anni prima della caduta di Cintra è ambientato il primo episodio della stagione, L'inizio della fine, dove avvengono le numerose uccisioni a Blaviken per opera di Geralt (Henry Cavill), fatto per il quale lo strigo sarà conosciuto per anni come il Carnefice di Blaviken. Tra i 30 e i 25 anni prima della caduta di Cintra, Geralt incontrerà per la prima volta Ranuncolo (Joey Batey),e 20 anni prima del nefasto evento, è ambientato il terzo episodio della prima stagione, Luna traditrice, nel quale Geralt incontra per la prima volta Triss Merigold (Anna Schaffer).

Un evento chiave di tutta la storia avviene 5 anni dopo, quando Geralt reclamerà la "Legge della Sorpresa", che lo legherà in maniera indissolubile al personaggio di Ciri, ancora a sua insaputa. Tra i 15 e i 10 anni prima della caduta di Cintra, Geralt finalmente incontrerà Yennefer per la prima volta, evento che avviene nel quinto episodio della prima stagione, Desideri incontenibili.

Difficile dare un'età precisa alla Ciri della serie (interpretata da Freya Allan): dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 anni, quindi la ragazza dovrebbe essere nata tra i 13 e i 12 anni prima della caduta di Cintra.

Arriviamo al momento cardine per la prima stagione dello show, ovvero la caduta di Cintra, avvenuta nell'anno 1263: da quel momento in poi, gli eventi che vediamo nel primo ciclo di episodi non si svolgono a distanza di anni, ma in pochi giorni o settimane.

Tra i 12 e i 15 giorni dopo la caduta di Cintra avviene la battaglia di Colle Sodden. Nello stesso periodo di tempo, Geralt viene salvato da Yurga (Francis Magee), e avvengono tutti gli eventi dell'ottavo episodio della prima stagione, Molto di più. 15 giorni dopo la caduta di Cintra, Geralt e Ciri si incontrano finalmente, evento che conclude il primo ciclo di episodi.

E ora è il vostro turno: conoscevate la timeline intricata, ma davvero molto interessante, della prima stagione di The Witcher? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio dedicato che leggeremo e a cui risponderemo con piacere!