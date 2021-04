The Witcher, ecco a quali culture medievali si ispira la saga fantasy

Netflix ha recentemente confermato che la seconda stagione di The Witcher arriverà entro la fine del 2021. La prima stagione dell'adattamento dei romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski è stata presentata per la prima volta a dicembre 2019 riscuotendo un ottimo successo.

The Witcher vede Henry Cavill nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia e la prima stagione ha seguito gli eventi di racconti che si svolgono prima dell'inizio dei romanzi principali. Di conseguenza, la serie ha ricevuto alcune critiche per le sue linee temporali confuse.



Ambientato nell’epoca medievale, il mondo di The Witcher fa molto affidamento su creature mitologiche, magia e imperi governati da re e regine malvagi.



L'autore polacco Sapkowski ha iniziato a scrivere storie su Geralt di Rivia, l'omonimo Witcher, a metà degli anni '80. E sebbene la storia si svolga in un mondo fantastico, Sapkowksi l'ha legata implicitamente alla nostra cultura traendo ispirazione dalle mitologie europee e il folklore slavo, nordico e celtico per creare i mostri e il Witcher che li combatte. In generale ci sono anche molti riferimenti alla mitologia slava e polacca.

Per esempio i mostri chiamati kikimora sono un pilastro della mitologia slava, anche se quello mostrato in The Witcher potrebbe non essere esattamente in linea con la rappresentazione tradizionale.

The Witcher è ambientato in un mondo immaginario noto come "The Continent" e quindi non ha bisogno di rappresentare fedelmente eventi storici, artefatti o costumi dando piena libertà ai costumisti e agli scenografi ma è un mondo basato su antiche civiltà le cui storie sono arrivate fino ai giorni nostri.

