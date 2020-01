The Witcher sarà anche cupo, ma Joey Batey ed Henry Cavill si divertono un sacco sul set

The Witcher di Netflix non è certamente una serie comedy, ma ha i suoi momenti divertenti di tanto in tanto, sebbene tenda ad essere piuttosto cupa ed oscura. Ciò non vuol dire che il clima sul set tra gli attori sia pesante, anzi. Ne ha parlato Joey Batey, che nella serie interpreta Jaskier.

Tra l'attore ed Henry Cavill c'è uno splendido rapporto, ed entrambi si divertono come matti tra una ripresa e l'altra. "Due minuti dopo che l'ho conosciuto stavamo già ridendo e scherzando. Non voglio rovinare l'aura magica di Henry Cavill, ma è davvero un fessacchiotto e io lo adoro. Ci facciamo ridere a vicenda, entrambi abbiamo un senso dell'umorismo molto simile per la maggior parte del tempo".

Batey ha continuato: "Mi piacerebbe vedere i blooper dello show un giorno, perché ridiamo per tutto il tempo, ed è difficile perché ovviamente Henry interpreta un personaggio serioso e che non dovrebbe ridere molto. E quindi quando scoppia mi fa morire dal ridere. Se riesco a farlo ridere senza volerlo, ho vinto. Davvero, girare ogni scena con lui è stata davvero una gioia".

Se volete approfondire sullo show di Netflix, sul nostro sito trovate la nostra recensione di The Witcher.

Che ne pensate dello show? Siete riusciti a intravedere una certa sintonia anche tra i personaggi di Jaskier (a proposito, sapete perché Jaskier non porta il cappello nella serie?) e Geralt?