The Witcher, quante difficoltà per la scena con il manichino! Il racconto di Freya Allan

Un vero Witcher dovrebbe saperci fare con le spade: la serie Netflix in ciò non delude, mostrandoci Geralt e soci come degli abilissimi spadaccini. Le cose cambiano quando ci si concentra sugli attori, e non sui personaggi: secondo Freya Allan, infatti, alcune scene di combattimento sono stato tutt'altro che semplici da portare a casa.

Mentre la seconda stagione di The Witcher trionfa su Rotten Tomatoes, infatti, l'attrice di Ciri ci racconta l'esilarante dietro le quinte della scena in cui Lambert fa a metà un manichino da allenamento: "È stata dannatamente divertente, Lambert doveva fare il manichino a metà, giusto? E lui è molto alto, è circa un metro e novanta. Quindi Lambert entra e fa: 'Ciri, ora ti mostro come si fa', e questo fa arrabbiare Ciri, quindi lui comincia a darci dentro ma il manichino semplicemente non si rompe, oscilla soltanto" ha spiegato l'attrice.

Allan ha poi proseguito: "Al che io ero tipo: 'Oh, questo è un po' imbarazzante, vero Paul?', e cominciamo a girarla di nuovo. Ma ancora il manichino non si rompe, e io penso: 'Oh, questo dev'essere parecchio imbarazzante per lui, si è anche allenato e cose del genere'. E un po' come succede con i nostri personaggi ho cominciato a prenderlo in giro, ne abbiamo riso un sacco".

Qual è il vostro parere su questa seconda stagione dello show Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Lauren Hissrich, intanto, ha commentato la morte di un personaggio in The Witcher.