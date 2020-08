The Witcher: Disponibile su Netflix il making of della serie con Henry Cavill

Continuano le buone notizie per tutti gli appassionati della serie incentrata sui libri di Andrzej Sapkowski: oltre all'annuncio sulla ripresa dei lavori su The Witcher 2, vi segnaliamo anche un nuovo documentario sul making of della prima stagione.

In calce alla notizia è presente il trailer condiviso dal colosso dello streaming, scopriremo quindi quali sono state le sfide maggiori che gli showrunner e gli attori hanno dovuto affrontare nel creare le otto puntate, che hanno introdotto il pubblico alla vita di Geralt di Rivia e degli altri personaggi della celebre saga fantasty. Il documentario è già presente nel catalogo di Netflix e ci permette di vedere alcune delle interviste al cast, composto da Henry Cavill, nei panni del cacciatore di mostri protagonista della storia, Anya Chalotra, interprete della maga Yennefer e Freya Allan, il volto di Ciri, insieme agli altri attori presenti negli episodi dello show.

Come vi avevamo già segnalato, l'epidemia di Coronavirus ha sospeso i lavori su tutti i set degli show, portando a notevoli ritardi che secondo molti rimanderanno la data di uscita della seconda stagione al 2021 inoltrato. Non resta che aspettare per avere gli ultimi aggiornamenti sulle riprese, nel frattempo vi segnaliamo questa foto condivisa dal protagonista di The Witcher, in cui Henry Cavill mostra il suo trucco dopo una giornata di riprese.