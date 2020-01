The Witcher: due registi tv esperti per la seconda stagione?

Secondo un report di Redanian Intelligence, la seconda stagione di The Witcher avrà il contributo di due nuovi importanti registi per la seconda stagione, che si occuperanno di supervisionare un numero non specificato di episodi. Si tratta di Edward Bazalgette e Sarah O'Gorman, che entrano quindi nel progetto della serie Netflix.

Edward Bazalgette è un regista nominato ai BAFTA e impegnato negli anni in diverse produzioni tv, come Doctor Who, Poldark e The Last Kingdom, mentre Sarah O'Gorman è nota per aver lavorato in show come Cursed, Jamestown e No Offence.

La vasta esperienza di entrambi in ambito televisivo dovrebbe apportare qualche novità a The Witcher ma per il momento si tratta soltanto di voci, che non hanno ancora avuto un riscontro ufficiale.



In questo momento su Netflix trovate la prima stagione di The Witcher. La serie è ambientata in un mondo pieno di creature magiche, dove regna l'instabilità. Razze civilizzate minacciate da orridi mostri. Per cercare di sconfiggerli sono stati creati dei guerrieri mutanti chiamati witcher. Tra questi vi è Geralt di Rivia, un mutante che uccide mostri per denaro.

Egli è destinato a Ciri, la principessa di Cintra.

Lo show Netflix sta ottenendo un ottimo successo; addirittura un fan ha ricreato coi LEGO la scena con i protagonisti Geralt e Jaskier.

E anche la showrunner aveva parlato dell'intesa tra Geralt e Jaskier, poco tempo fa.