The Witcher: Editrice Nord svela il cofanetto di libri (con la mappa del Continente)

Ad un mese esatto dall'annuncio della data di uscita di The Witcher 3 su Netflix, da oggi grazie a Casa Editrice Nord arriva in Italia una nuova edizione da collezione della saga letteraria di Geralt di Rivia.

Per la prima volta infatti, come potete vedere nell'immagine promozionale in calce all'articolo, vengono riuniti in uno splendido cofanetto tutti i romanzi della serie The Witcher, il fenomeno editoriale che ha ispirato i videogiochi di CD Project e la serie tv Netflix, ormai un punto di riferimento per tutti gli amanti del fantasy contemporaneo. Il cofanetto contiene anche il poster dell'esclusiva mappa del Continente, oltre ovviamente a tutti i capitoli della saga letteraria:

Il guardiano degli innocenti

La spada del destino

Il Sangue degli Elfi

Il tempo della guerra

Il battesimo del fuoco

La Torre della Rondine

La Signora del Lago

La stagione delle tempeste

Ricordiamo che The Witcher 3 uscirà su Netflix nell'estate 2023, con una data d'uscita più precisa che sarà comunicata prossimamente. Il cast vedrà Henry Cavill riprendere il ruolo di Geralt di Rivia, con Anya Chalotra tornare nei panni di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan in quelli della principessa Cirilla di Cintra). La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich.

Per altri contenuti, vi rimandiamo al poster di The Witcher Blood Origin, nuova serie Netflix in arrivo il 25 dicembre: la storia sarà un prequel di The Witcher ambientato 1200 anni prima degli eventi della serie principale.