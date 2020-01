The Witcher: anche Elon Musk 'canta' il tormentone 'Toss a coin to your Witcher'

La canzone Toss a coin to your Witcher sembra essere diventata il nuovo tormentone del web, tanto che adesso anche il celebre imprenditore Elon Musk ha reso pubblico un post su twitter dedicato al verso intonato da Ranuncolo nella serie TV The Witcher.

Tra le aspettative dietro alla nuova serie Netflix, erano presenti quelle relative alla performance di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, oppure la curiosità di vedere come sarebbero stati realizzati i mostri in The Witcher. Nessuno, invece, poteva immaginare il successo ottenuto dalla canzone di Ranuncolo (Joey Batey), che nelle ultime settimane è stata al centro anche di un divertente video mash up con Baby Yoda, il simpatico personaggio apparso nella serie TV The Mandalorian.

Tra gli appassionati del motivetto, adesso, si è aggiunto anche Musk, che ha reso pubblico il suo interesse per la canzone attraverso un post sul proprio account Twitter. All'interno del post in questione - che potete visualizzare in calce all'articolo - è possibile leggere semplicemente il ritornello 'Toss a coin to ur Witcher', con la presenza, all'inizio e alla fine della frase, dell'emoticon a forma di note musicali.

Siete anche voi trai fan della canzone con cui Ranuncolo accompagna Geralt durante le sue peripezie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che è presente una timeline di The Witcher, che potrebbe interessare a tutti coloro che vogliono chiarimenti sullo sviluppo temporale della trama. Tra le altre particolarità legate alla serie, vi segnaliamo anche un video anni '90 di The Witcher, realizzato da un utentesu YouTube e che mostra Geralt, Yennefer (Anya Chalotra), Ciri (Freya Allan) e gli altri personaggi con uno stile visivo molto simile a quello delle vecchie VHS.