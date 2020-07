The Witcher, un esercito di Elfi nelle foto dal set della stagione 2

Mentre la produzione di The Witcher continua i preparativi in vista del prossimo 17 agosto, quando le riprese della seconda stagione potranno finalmente ripartire dopo lo stop forzato, ecco arrivare in rete alcuni scatti provenienti dal set dei primi mesi di riprese.

Le immagini, come potete vedere in calce all'articolo, mostrano diversi personaggi con costumi e trucco da Elfi. A meno di sorprese si tratta degli Scoia'tael, esercito di Elfi che combattono gli uomini che opprimono la loro la civiltà.

Come confermato a inizio anno da Netflix, i nuovi episodi di The Witcher introdurranno infatti Francesca Findabair, elfa dai grandi poteri magici descritta come "la donna più bella del mondo", la quale dovrebbe affiancherà Re Filandravel proprio alla guida degli Scoia'tael. Il personaggio sarà interpretato dalla new entry Mecia Simson.

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, Francesca e Filavandrel sono stati avvistati sul set della serie insieme ad un altro elfo conosciuto con il nome di "Gary": si tratterebbe del fratello di Francesca, personaggio creato appositamente per lo show Netflix.

Lo stesso sito, inoltre, ha recentemente rivelato che le riprese previste per agosto dovrebbero proseguire fino a febbraio 2021, anticipando dunque un possibile debutto dei nuovi episodi per la seconda metà del prossimo anno.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre ipotesi e anticipazioni su The Witcher 2.