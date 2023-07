The Witcher, i fan accusano: quei commenti su Anya Chalotra sono offensivi?

La seconda parte della terza stagione di The Witcher approda su Netflix e con essa si conclude il viaggio del Lupo Bianco di Henry Cavill insieme alle sue compagne Yennefer e Ciri: Geralt di Rivia avrà il volto di Liam Hemsworth, una scelta tanto criticata dai fan quanto certi commenti rivolti a Anya Chalotra, l'attrice che interpreta la maga.

Ma cosa avrà mai detto la casting director Sophie Holland per scatenare l'ira dei fan? Holland avrebbe toccato un argomento molto caldo nel mondo di Hollywood ovvero i canoni di bellezza. Se la direzione in tema di casting è rovesciarli dopo anni di bellezze stereotipate, la casting director avrebbe detto di aver fatto una scelta "diversa" con Anya Chalotra rispetto alle originali caratteristiche del personaggio di Yennifer, nota dei romanzi per la sua incantevole bellezza: "Il casting di Yennefer aveva lo scopo di 'sfidare' gli standard di bellezza", avrebbe detto Holland. Parole che arrivate all'orecchio dei fan sono risultate parecchio offensive in direzione dell'attrice Anya Chalotra.

La magia in The Witcher ha anche il volto di Yennefer, che certamente nel corso della serie TV è stata protagonista di un incredibile glow up che la consacrano come "la donna più bella del mondo" del Continente. Proprio per questo motivo, i fan si sono chiesti come la casting director abbia potuto dire quelle parole: "Holland crede di sfidare gli standard di bellezza solo perché l'attrice ha origini indiane? è ugualmente offensivo", scrive un utente su Reddit. Sembrerebbe che il casting di The Witcher, dopo le critiche per la scelta di Liam Hemsworth non ne faccia una giusta!

La terza stagione della saga di Geralt di Rivia è su Netflix: non perdetevi la nostra recensione di The Witcher 3!