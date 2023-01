The Witcher, una Fan Art mostra per la prima volta Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt

E' ormai passato diverso tempo dalla notizia della dipartita di Henry Cavill dal ruolo di Geralt of Rivia, e la sostituzione dell'attore con Liam Hemsworth. Alcuni fan avrebbero addirittura lanciato una petizione per mantenere il The Witcher originario. Grazie ad un abile artista, è possibile immaginarsi più facilmente Hemsworth nei suoi panni.

83 Pixelstudios su Instagram ha pubblicato un'immagine (che trovate in calce) assolutamente incredibile: si tratta di una fan art altamente realistica di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia.

L'attore hollywoodiano sostituirà infatti Henry Cavill nella quarta stagione della serie. I fan più affezionati all'attore scelto in origine, non sembrano aver preso di buon grado la notizia. Molti dei commenti sotto tale fan art, però, non criticano la scelta dell'attore in sé, quanto la sensazione di estraneità provata da un tale cambio.

Tale sensazione verrà dunque provata quando, al posto di Cavill, si vedrà anche un altro Superman. Sì, perché Henry Cavill è stato licenziato, e non tornerà nei panni del supereroe tanto amato. Anche in questo caso stanno cominciando a spopolare fan art, ma chiaramente per ora vedono numerosi attori, dato che non è ancora chiaro chi sarà a ereditare il trono.

Che ne pensate della fan art? Riuscite ad immaginare Liam Hemsworth come il prossimo Geralt? Fatecelo sapere nei commenti!