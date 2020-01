The Witcher, un fan ha creato un gioco alcolico basato sulla serie tv di Netflix

Se state cercando un modo per far passare i lunghi e soprattutto freddissimi pomeriggi di inizio anno The Witcher, la nuova serie televisiva del servizio di streaming on demand Netflix, potrebbe fare al caso vostro.

E no, non ci stiamo riferendo ai suoi episodi - che sicuramente avrete già visto, a giudicare dai numerosi commenti alla nostra recensione della prima stagione - ma ad un gioco alcolico ispirato allo show con Henry Cavill.

L'utente di Reddit weareallmadhere9 ne ha escogitato uno molto intelligente dedicato ai fan dello show, basato su numerose scene della prima stagione: naturalmente il consiglio è quello di farlo durante una seconda visione, dato che a lungo andare c'è il rischio che seguire la storia possa iniziare a risultare difficile!

Su Reddit il post ha raggiunto una percentuale del 98%, il che vuol dire che si è guadagnato un'altissima popolarità fra gli utenti della piattaforma. In calce all'articolo potete trovare il regolamento, che vi obbligherà a bere ogni volta che, ad esempio, Geralt emetterà uno dei suoi grugniti, o quando parlerà con Rutilia; altre opzioni riguardano il canto di Ranuncolo, i seni inquadrati a schermo, la corsa di Ciri, e ovviamente il bonus rappresentato dal brano Dona Un Soldo al tuo Witcher, che ogni volta che sarà intonato richiederà come pegno il vostro bicchiere vuoto.

Insomma, non ci resta che augurarvi buona fortu ... ehm, buona visione.