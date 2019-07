The Witcher: i fan hanno notato un piccolo dettaglio nelle ultime foto della serie

Nell'ultima foto di The Witcher condivisa dall'account TInstagram di Henry Cavill, i fan hanno potuto finalmente vedere uno dei personaggi della serie mancanti all'appello: stiamo parlando di Rutilia, nome dato dal cacciatore di mostri a tutti i cavalli al suo servizio. Ma nell'immagine è presente anche un piccolo dettaglio, sfuggito ai più.

Seguendo l'indizio twittato dalla showrunner Lauren S. Hissrich, gli appassionati della serie di libri e di videogiochi hanno iniziato ad esaminare ogni singolo pixel della foto, alla ricerca di nuove rivelazioni. Alla fine ci ha pensato l'utente di Twitter @doctoroak a risolvere il mistero: sul lato sinistro della sella è infatti possibile vedere spuntare un pomello di una spada che siamo sicuri si tratti di quella d'argento, usata da Geralt per affrontare i suoi avversari non umani.

Tutta la fandom dedicata ai libri scritti da Andrzej Sapkowski ha tirato un sospiro di sollievo. In molti infatti, di fronte alle prime immagini ufficiali di The Witcher, avevano espresso il loro disappunto riguardo al fatto che il personaggio interpretato da Henry Cavill portasse con sé una sola spada: l'ottima trasposizione per pc e console prodotta da CD Project ha ormai abituato i fan della serie a vedere il protagonista avere sempre con sé entrambe le armi, mentre nei libri Geralt tende a lasciare la seconda spada in sella al suo cavallo.

Nel frattempo l'inizio del San Diego Comic-Con si fa sempre più vicino, siamo sicuri che durante la manifestazione avremo qualche notizia in più sulla serie, magari in forma di trailer.