The Witcher: un fan ricrea con i Lego la scena con protagonisti Geralt e Jaskier

Un fan di The Witcher ha voluto omaggiare una particolare scena comica che vede protagonisti Geralt e Ranuncolo, ricreandola in salsa Lego. Nell'immagine postata su Reddit possiamo vedere i risultati del suo impegno.

In effetti l'amicizia tra i due personaggi merita tutta l'attenzione del caso, poiché rappresenta uno dei punti di forza della prima stagione. La showrunner in persona ha parlato del rapporto tra Geralt e Jaskier, reso verosimile dalle ottime interpretazioni di Henry Cavill e di Joey Batey e dall'intesa tra i due attori.

In questo caso il fan in questione si è soffermato sulla scena comica in cui Jaskier segue lo strigo in un'ambientazione agreste, importunandolo con commenti sul cavallo Rutilia e pregandolo di accoglierlo al suo seguito, in cambio di eccezionali componimenti ispirati alle sue gesta eroiche. Nell'immagine possiamo vedere i due personaggi in versione Lego: il bardo, con tanto di liuto, che precede Geralt, e ques'ultimo lo segue a cavallo. Purtroppo si tratta di una concept art eseguita al computer, per cui dovrebbe essere abbastanza difficile da ricostruire con pezzi Lego reali, ma può senz'altro ispirare gli appassionati dei mattoncini a ricreare la scena.

La didascalia su Reddit recita " Toss a brick to your witcher ", vale a dire "Dai un mattoncino al tuo witcher", parodia della nota canzone sentita nella serie.

Anche l'autore dei libri Andzej Sapkowski è stato coinvolto nella serie ed è probabile che questo piccolo tributo abbia fatto piacere anche a lui.