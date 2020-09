The Witcher, anche Fenn e Codringher verranno introdotti con la seconda stagione

La prima stagione di The Witcher ci ha introdotto a piccoli passi nel mondo creato da Andrzej Sapkowski: nel corso degli episodi finora rilasciati su Netflix abbiamo infatti familiarizzato solo con alcuni dei personaggi e delle situazioni presenti nei libri e nei giochi della saga.

Con la seconda stagione, però, si comincerà inevitabilmente a fare sul serio anche da questo punto di vista: nella nuova tornata di episodi di The Witcher, infatti, Netflix introdurrà altri personaggi già incontrati nei libri e non ancora apparsi nello show.

Il primo nome è ovviamente quello di Vesemir, il mentore di Geralt grande assente nella prima stagione; a lui faranno poi seguito personaggi come Nivellen, Lambert, Lydia, Dijkstra, Jacob Fenn e Codringher. Se i primi nomi erano più o meno noti già da un po', Fenn e Codringher sono invece una sorpresa dell'ultima ora trapelata grazie alla diffusione dei video di alcuni provini per i loro ruoli.

I personaggi da aggiungere al cast sono ovviamente ancora un bel po': quali attendete con maggior trepidazione? Fatecelo sapere nei commenti! Per chi viene, comunque, c'è anche chi va: una star di The Witcher ha infatti dovuto abbandonare lo show dopo la prima stagione; qui, intanto, trovate un elenco dei racconti mancanti dalla prima stagione di The Witcher.