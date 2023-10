The Witcher finirà con la quinta stagione? Le ultime voci da Netflix

La Stagione 4 di The Witcher vedrà la sostituzione di Henry Cavill con Liam Hemsworth, un passaggio che i fan non hanno ancora digerito fin dal suo iniziale annuncio ufficiale. Ora che gli scioperi degli sceneggiatori sono finiti, i lavori di scrittura possono iniziare, ma quando terminerà la serie fantasy? C'è chi dice avverrà con la Stagione 5.

I lavori su The Witcher 4 sono ripartiti, con lo showrunner Javier Grillo-Marxuach che lo ha confermato su Twitter qualche giorno fa, con grande entusiasmo dei fan della serie Netflix. Come confermato all'inizio dell'anno, la stagione 4 e la stagione 5 sono entrambe in produzione. Gli scioperi hanno ritardato le riprese della stagione 4, che ora dovrebbero svolgersi all'inizio del prossimo anno. Una volta terminate le riprese della stagione 4, ci sarà "un breve intervallo" e poi inizieranno le riprese della stagione 5. Secondo un nuovo articolo di Redanian Intelligence, la stagione 5 dovrebbe essere quella conclusiva della serie.

Al momento, Netflix non ha confermato che la stagione 5 sarà l'ultima per The Witcher, quindi i lettori sono invitati a prendere questa notizia con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale. Detto questo, Redanian Intelligence ha dimostrato di essere una fonte autorevole quando si tratta di tutto ciò che riguarda The Witcher, e tende a essere molto affidabile.

Al momento si sa ben poco della trama di The Witcher 4. Una cosa che gli spettatori non dovrebbero aspettarsi di vedere, tuttavia, è il ritorno di Henry Cavill. Mentre Cavill è stato il protagonista della serie per le prime tre stagioni, la quarta stagione vedrà l'attore Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia.

Pare che Hemsworth avesse fatto un provino per il ruolo prima del debutto della prima stagione della serie, ma abbia perso contro Cavill. Ci sono state molte speculazioni sull'aspetto di Hemworth nella serie e su come gli spettatori reagiranno al fatto di vedere un attore diverso nel ruolo principale. Se le riprese inizieranno davvero all'inizio del 2024, si spera che Netflix non faccia attendere a lungo i fan con immagini di Hemsworth nei panni di Geralt.

Cavill ha stupito i fan di The Witcher quando ha annunciato il suo abbandono della serie l'anno scorso. Al momento non è stata fornita alcuna ragione per questa decisione, e sia Cavill che la showrunner Lauren Hissrich hanno mantenuto il massimo riserbo su quanto accaduto.

Ci sono state molte allusioni al fatto che Cavill non fosse soddisfatto della serie in sé e del modo in cui stava adattando le opere di Andrzej Sapkowski, di cui è un fedelissimo appassionato. Cavill ha lavorato per aggiungere più elementi dai libri, persino inserendo di nascosto linee di dialogo direttamente dai libri quando "non aveva voglia di discutere a lungo se poteva aggiungere questo pezzo da qualche parte".