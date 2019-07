The Witcher: un footage dal Comic-Con svela una prima scena con Yennefer

Direttamente dal Comic-Con di San Diego arriva una prima clip di The Witcher, la nuova serie targata Netflix, con protagonista la Yennefer di Anya Chalotra.

In occasione della presentazione di The Witcher alla celebre kermesse, Netflix ha deciso di mostrare non solo il Geralt di Henry Cavill intento in una epica scena di lotta, ma di far vedere al pubblico anche qualcosa riguardante un altro dei personaggi più attesi della serie adattata dai romanzi di Andrzej Sapkowski, Yennefer.

Secondo quanto riportato da Comicbook, la clip (di cui vi possiamo fornire solo la descrizione) inizierebbe con Yennefer seduta su una spiaggia, di fianco a un neonato morto, posizionato in una fossa poco profonda. Al corvo che sembrerebbe volare in circolo sopra le loro teste, Yennefer domanda "Per quali dei due saresti qui?", per poi dirottare la sua attenzione sul neonato e dirgli in tono sarcastico "Mi spiace che tu non abbia avuto una vita, ma non è che ti stessi perdendo poi tanto. Anche perchè, cosa avresti potuto avere... Dei genitori?".

Il video andrebbe avanti in questo modo, con Yennefer sempre rivolta verso il bambino, assorta nella sua conversazione, e abbastanza convinta del fatto che il bebè sia stato più fortunato di lei. A un certo punto, questa si alza, lo prende in braccio, e lo riprende a seppellire nella sabbia.

Al termine del footage, la showrunner Lauren Hissrich avrebbe aggiunto un simpatico commento: "Questa è la prima volta che vedo questa clip senza la nota dei VFX con su scritto 'Fare bambino morto'".



The Witcher sarà prossimamente disponibile su Netflix.