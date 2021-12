The Witcher, la foto dal set di Henry Cavill che cita Warhammer 40k

Siamo ormai a 2 settimane dal debutto di The Witcher 2 in streaming su Netflix. Per ingannare l'attesa di tutti i fan, pochi giorni fa Henry Cavill ha pubblicato una foto scattata durante le riprese sul set, evidenziando la sua somiglianza con un personaggio di Warhammer 40k: di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Nel selfie che potete vedere a fine articolo, Cavill indossa i panni di Geralt di Rivia, il protagonista della serie Netflix ispirata al celebre titolo videoludico di CD Projekt RED. Nella didascalia che accompagna la foto, l'attore rivela: "Ecco una foto dalla mia collezione privata. Non riesco a decidere se rientri nella sezione Witcher o in quella Warhammer... forse entrambe? Magari Neoth?"

Come sappiamo l'attore britannico è un grande appassionato di videogiochi e a quanto pare anche di board games, visto il riferimento a Neoth: oltre ad aver raccontato di aver giocato a The Witcher durante il lockdown con il massimo livello di difficoltà, nella primavera del 2020 Cavill aveva mostrato ai suoi follower anche la sua abilità nel dipingere modellini di Warhammer.

La seconda stagione di The Witcher è ormai alle porte: gli 8 episodi che la compongono debutteranno in streaming su Netflix il 17 dicembre. Everyeye ha potuto vedere in anteprima le prime due puntate ed ecco le nostre prime impressioni su The Witcher 2.