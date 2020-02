The Witcher, una foto dal set della seconda stagione conferma un dettaglio su Ciri?

Le riprese della seconda stagione di The Witcher stanno per iniziare, e ci sono già le prime aggiunte al cast, oltre che alla regia. Intanto, da Instagram arrivano dei potenziali indizi sul futuro di un personaggio...

Freya Allan a.k.a. la Principessa Cirilla della serie Netflix, ha postato nelle storie di Instagram la foto di una spada (con sotto scritto Diva), che sembrerebbe provenire dal set dello show (anche se nello scatto l'arma è posizionata sul sedile di un'auto).

Come segnala anche il sito Comicbook, e come osservato anche su Reddit, questo potrebbe confermare la direzione che Ciri e Geralt (Henry Cavill) prenderanno nella seconda stagione: Kaer Morhen, l'antico maniero dove vengono addestrati i Witcher.



Nei libri, precisamente in Blood of Elves (il primo volume dopo le due raccolte di racconti che hanno fatto da base alla prima stagione), Geralt porta Ciri a Kaer Morhen perché questa si addestri nel combattimento e la spada potrebbe far parte dell'addestramento.

Dopotutto, avrebbe senso: Ciri finora è riuscita a sopravvivere, sì, ma con grande fatica, e dato che le cose nel mondo di The Witcher non vanno mai lisce come l'olio, chi può dire quando la giovane principessa potrà ritrovarsi a lottare per la vita?

E voi, che ne pensate? Pensate che la foto stia ad indicare proprio questo? Fateci sapere nei commenti.