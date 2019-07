The Witcher: Freya Allan e Anya Chalotra reagiscono ai tweet dei fan

Come è stato ripetuto più volte, la serie sarà una trasposizione dei libri scritti dallo scrittore polacco , ma stando ad una intervista alla showrunner di The Witcher , anche chi ha solo giocato alla saga di videogiochi creati da CD Project riuscirà ad apprezzare al meglio questo nuovo ed atteso show targato Netflix.

Il primo trailer ufficiale di The Witcher , mostrato per la prima volta durante il San Diego Comic-Con , è già un successo, con più di 15 milioni di visualizzazioni e di 400 mila like, con i fan che hanno apprezzato soprattutto l'interpretazione di Henry Cavill, che troveremo nella parte di Geralt di Rivia, e l'alto livello qualitativo degli effetti speciali.

Potete trovare il video in calce alla notizia, le due attrici sembrano abbastanza sorprese delle reazioni degli appassionati, che non vedono l'ora di avere almeno una data di uscita della serie.

Anya Chalotra and Freya Allan do a dramatic reading of your tweets. Very dramatic. pic.twitter.com/hDlhoz5PcS — The Witcher (@witchernetflix) July 24, 2019